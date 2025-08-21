Napoli, l'addio di Zanoli in stand-by in attesa di Juanlu. Ambrosino a sorpresa può restare

Il Napoli sta accelerando per Juanlu Sanchez. Dopo aver chiuso per Gutierrez a sinistra, gli azzurri hanno intensificato i contatti con il Siviglia per il terzino destro spagnolo. La trattativa è a una svolta: il club partenopeo ha deciso di alzare la parte fissa dell’offerta, rinunciando a inserire percentuali di rivendita, come richiesto dagli andalusi. La nuova proposta da 18 milioni soddisfa le esigenze del Siviglia, costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati, e potrebbe portare alla chiusura dell’operazione a stretto giro di posta.

Ottimismo da entrambe le parti: il Napoli è sempre stato convinto di avere in pugno il giocatore e ora attende soltanto il via libera definitivo per regalare a Conte il secondo esterno spagnolo consecutivo dopo Gutierrez. All'arrivo di Juanlu è strettamente legato il futuro di Alessandro Zanoli. L'esterno ex Genoa e Sampdoria è appetito da Bologna e Udinese, ma al momento è tutto fermo in attesa della chiusura per il classe 2003 del Siviglia.

Ancora novità sul fronte uscite. Giuseppe Ambrosino potrebbe restare in prima squadra almeno fino a dicembre prima di un eventuale prestito. Più incerta la situazione di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 reduce da un buon pre-campionato dopo una stagione passata in prestito alla Reggiana: per lui non è esclusa una cessione last minute. Anche Pasquale Mazzocchi resta in uscita: l’esterno piace a più club di Serie A e potrebbe lasciare Napoli nelle battute finali del mercato. A riportare tutto è Il Mattino oggi in edicola.