Ufficiale Il Novara riabbraccia Lanini: l'attaccante ha firmato un biennale con opzione

Dopo cinque stagioni il Novara riabbraccia l’attaccante Eric Lanini. Il classe ‘94, autore di undici gol in 35 gare nel 2020/21 con i piemontese, ha infatti firmato un contratto biennale con i Gaudenziani dopo essersi svincolato al termine della passata stagione da quel Benevento dove aveva segnato 21 reti in 55 presenze nell’ultimo anno e mezzo. Questo il comunicato del club azzurro:

"Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eric Lanini. Il calciatore firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.

Originario del Piemonte, di Torino, Eric inizia la sua carriera nel settore giovanile della Juventus. Più di 300 presenze tra i professionisti e più di 100 reti all’attivo il suo bottino fin qui, con due campionati di Serie C vinti con le maglie di Padova e Reggiana. Un trascorso a Novara nella stagione 2020/21, dove sigla 11 gol in 35 presenze.

Ad Eric il benvenuto da parte del Club azzurro".