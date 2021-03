Toloi alla prima (e ultima?) chiamata in causa. Sulla fascia destra tanti concorrenti

L'ultima chiamata per Rafael Toloi. Che paradossalmente coincide con la prima: l'italobrasiliano, che ha ricevuto la cittadinanza italiana da poche settimane, ha vinto la concorrenza di Di Lorenzo per essere utilizzato sulla fascia destra di difesa, con Emerson che dall'altra parte avrà un compito decisamente più offensivo: Toloi con Gasperini ha sempre giocato nei tre di difesa, ma nell'ultima gara contro l'Hellas Verona - di necessità virtù - è stato impiegato bene sulla fascia, pur più difensivo.

CATENA ATALANTINA - Pessina sarà probabilmente il centrocampista che andrà a coprire quando Toloi dovrà salire, in una sorta di catena. Anche per lui è la prima volta da titolare (dopo i due gettoni di presenza per pochi minuti contro Bulgaria e Irlanda del Nord). In ogni caso l'italobrasiliano si gioca una larga parte del possibile impiego sia agli Europei che nelle prossime sfide questa sera. Ci sono già Florenzi, Spinazzola e probabilmente Emerson sicuri della convocazione, poi anche Gianluca Mancini ha giocato in quel ruolo, entrare nei ventitré non sarà per nulla semplice.