Tonali l'italiano più pagato di sempre in un trasferimento: superati Chiesa e Jorginho. La top 10

Per Sandro Tonali al Newcastle siamo alle battute finali. L'accordo tra il Milan e gli inglesi è stato trovato, sulla base di 80 milioni di euro, che i Magpies verseranno nelle casse del club rossonero. Il centrocampista diventerà così il calciatore italiano più pagato di sempre in un singolo trasfirimento, battendo Jorginho, passato dal Napoli al Chelsea per 57 milioni, e Federico Chiesa, acquistato dalla Juve, dalla Fiorentina, per 55,1 milioni di euro.

1 - Sandro Tonali: 80 milioni dal Milan al Newcastle

2 - Jorginho: 57 milioni dal Napoli al Chelsea

3 - Federico Chiesa: 55,1 milioni dalla Fiorentina alla Juventus

4 - Gianluigi Buffon: 52,88 milioni dal Parma alla Juventus

5 - Christian Vieri: 46,48 milioni dalla Lazio all'Inter

6 - Nicolò Barella: 44,5 milioni dal Cagliari all'Inter

7 - Leonardo Bonucci: 42 milioni dalla Juventus al Milan

8 - Federico Bernardeschi: 40 milioni dalla Fiorentina alla Juventus

9 - Mattia Caldara: 37,74 milioni dalla Juventus al Milan

10 - Moise Kean: 37 milioni dall'Everton alla Juventus