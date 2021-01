Toni sulla Fiorentina: "Ribery non sia un alibi. Io di nuovo in viola? Non sarebbe male"

Luca Toni ha rilasciato una lunga intervista a Lady Radio a proposito della Fiorentina ripartendo con un giudizio generale sulla squadra viola: "Sinceramente vedo delle cose che non mi piacciono, è una squadra con buoni giocatori che però assieme non lo dimostrano. Dopo la splendida vittoria con la Juve, a Napoli è stata una giornata nera della storia viola: una sconfitta così pesante fa male". Poi parlando di Ribery, che conosce benissimo per gli anni vissuti insieme al Bayern: "Non ha paura di nascondersi, non vorrei che alcune persone si nascondessero dietro di lui dandogli la colpa. Se poi non sta bene deve essere tolto come tutti, ma sinceramente le giocate importanti le ho viste fare a lui. L'ho sentito ed è dispiaciuto per il momento, ma è uno che non tira mai indietro la gamba e ci si può fare affidamento. Deve però essere messo in condizione". Infine a proposito di Commisso e anche di un suo possibile ritorno a Firenze in altra veste: "E' carico, allegro e vuol fare uno stadio proprietà, sarebbe bene che l'istituzioni lo aiutassero. Non essendo un uomo di calcio, però, dovrebbe fidarsi di più delle persone che conoscono da più tempo questo sport perché la Fiorentina deve tornare minimo nella parte sinistra. Dainelli? C'è anche lui, che ormai non ha più capelli per via di questa situazione... E' più teso adesso che da giocatore! E' bello che ci siano giocatori che sono stati in viola e trasmettono carica. Futuro a Firenze? Non sarebbe male, ma non dipende da me. Ho sempre casa in San Frediano, la tengo sempre libera, non si sa mai...".