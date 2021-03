TOP 100 TMW - Due di Bastoni: e a sorpresa davanti c'è lo spezzino. Posizioni dalla 75 alla 71

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 75 alla 71:

75 - LUKASZ SKORUPSKI (Bologna) 6.15

In una squadra che pratica un calcio offensivo come il Bologna di Mihajlovic non è facile essere portiere. Nel caso di Skorupski infatti sono solo 4 le volte in cui la porta è rimasta inviolata. In ogni caso molto meglio dell'anno scorso, dove solo in due occasioni non ha subito reti. Una frattura della mano l'ha tenuto fuori sette partite, al ritorno si è distinto in alcune prestazioni notevoli. Due rigori parati, a Ibrahimovic e Immobile.

74 - ALESSANDRO BASTONI (Inter) 6.15

È ormai un punto fermo di Antonio Conte e anche il ct Mancini è pronto a puntarci. Grande continuità di rendimento e se la squadra ha incassato appena 3 reti nelle ultime dieci partite una parte di merito la copre anche questo 22enne, protagonista di una sequenza di prestazioni al di sopra della sufficienza.

73 - BERAT DJIMSITI (Atalanta) 6.15

Decisi passi in avanti rispetto alle precedenti stagioni per il difensore albanese, che sta giocando anche con una certa regolarità. Notevoli le prestazioni soprattutto nell'ultimo periodo. In particolar modo ne evidenziamo una, nonostante il ko dell'Atalanta contro l'Inter: la prestazione offerta contro Romelu Lukaku, arginato in maniera impeccabile.

72 - JUAN MUSSO (Udinese) 6.15

Terza stagione in Serie A per l'argentino che è ormai una realtà consolidata. Media al momento leggermente inferiore rispetto ai precedenti campionati ma in costante miglioramento, basti pensare che nelle ultime sei partite è sceso solamente una volta sotto il 6.5.

71 - SIMONE BASTONI (Spezia) 6.16

A sorpresa è il difensore dello Spezia il Bastoni con la media voto più alta. 24 anni, l'Italia intera lo ha conosciuto di fatto lo scorso 13 febbraio nella partita contro il Milan dove, oltre a non far passare nessuno nella sua corsia si inventa anche il gol del definitivo 2-0 per una notte magica. A maggior ragione per uno spezzino di nascita come lui.