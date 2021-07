TOP NEWS ore 17 - Mancini difende Immobile. Mourinho: "Spero di ricevere dei regali"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Milan su Ziyech? A fine mercato il Chelsea potrebbe aprire al prestito del giocatore

Inter, indizio social di Hakimi. Su Twitter un aereo pronto al decollo: destinazione PSG

Higuain, parla l'agente: "Via dal Napoli perché De Laurentiis non ha voluto ascoltarlo"

Nel fine settimana la Juventus ritrova Paulo Dybala. E ripartono i discorsi sul rinnovo

Roma, Mourinho: "Tifosi fantastici con me. Spero che Tiago Pinto mi faccia dei regali"

Wembley sold out per i residenti in UK, la rabbia di Mancini: "In questo modo è ingiusto"

Milan, Isco nel mirino: costa 20 milioni. Per Ancelotti non è un titolare al Real Madrid

Protezione Civile, il bollettino: 480 nuovi contagiati (-1.133 positivi rispetto a ieri). 31 morti in 24h

Juventus, fra mercoledì e giovedì l'incontro col Sassuolo per provare a chiudere Locatelli

Bonucci e la coppia con Chiellini: "Ci troviamo a memoria e ci dividiamo la leadership"

De Laurentiis: "Stadi al 25% una fregnaccia. Apriamo al 100% a chi ha il passaporto vaccinale"

LIVE TMW - Mancini: "Immobile? Spesso i più criticati decidono i grandi tornei alla fine"

UFFICIALE: Spezia, dalla Fiorentina arriva Hristov a titolo definitivo. Quadriennale per il difensore

UFFICIALE: Sassuolo, rinnovo per il ds Giovanni Rossi e per il responsabile del settore giovanile Palmieri