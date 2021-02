TOP NEWS ore 17 - Roma, Dzeko può rimanere. Hysaj e Maksimovic in rotta con il Napoli

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Quando l'occasione corre a sinistra: Firpo ed Emerson, pensieri mancini della Serie A

Roma, addio a fine stagione non scontato per Dzeko. Ibanez vicino al rinnovo

Lazio, oggi Strakosha rientra dalla Germania: intanto il Borussia non lo molla

Roma, dalla Germania: il Lipsia sta valutando il riscatto di Kluivert

Roma, rivoluzione in porta: via Mirante e Lopez. Per il futuro piacciono Musso e Silvestri

Roma, Pinto pronto a cambiare l'area scouting: dal Benfica potrebbe arrivare Pedro Ferreira

Un'estate da OK il prezzo è giusto per De Paul: 30 milioni per convincere l'Udinese

Napoli, Hysaj e Maksimovic in rotta con De Laurentiis dopo inutili trattative per i rinnovi

LIVE TMW - Parma, Pellè: "Penso di dovere dare di più a questa piazza: ecco perché sono tornato"

- Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Torino, Nicola: "Con Ballardini il Genoa viaggia a ritmo Champions, partita difficile"