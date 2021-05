Torino, Belotti sta pensando all'addio ma Cairo non farà sconti alle pretendenti

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, Andrea Belotti sta maturando l'idea di lasciare i granata e di confrontarsi con realtà che possano permettergli di giocare in Europa e di confrontarsi con le parti alte della classifica. Il contratto in scadenza nel 2022 dunque non verrebbe rinnovato, ma Cairo non ha nessuna intenzione di fare sconti per l'attaccante. Chi si presenterà alla porta per chiedere il suo cartellino, dovrà portare in dote anche una ricca offerta.