Torino, che crollo! E la salvezza non è scontata

Un crollo verticale, che cade sul Torino e sulle sue velleità di portarsi avanti nella corsa salvezza mettendo invece in una salita particolarmente ripida il finale di stagione della squadra granata. Non tanto per una situazione di classifica che non vede i granata al sicuro, ma che comunque concede ai piemontesi la libertà di dipendere solo dai propri risultati, quanto piuttosto per gli strascichi a livello mentale che un 7-0 tanto roboante potrebbe portarsi alle spalle.

Una partita ben oltre i limiti del decoro, persa nel momento stesso in cui sono state consegnate le distinte con scelte tattiche che hanno sconfessato in un sol colpo quanto di buono Davide Nicola aveva cercato faticosamente e meritevolmente di costruire in questa porzione di stagione. La grandinata rossonera che ne è seguita fa da corollario ad una corsa salvezza ancora tutta da scrivere. E gli scontri diretti con le altre due contendenti potrebbero stravolgere ogni genere di aspettativa.