Torino, colpo a centrocampo: dal Besiktas arriva il classe 2004 Ilkhan, le cifre dell'operazione

vedi letture

Colpo a centrocampo per il Torino. Come riferito da 'Sky', il club granata ha chiuso per Emirhan Ilkhan, centrocampista classe 2004 del Besiktas. L'affare è stato definito, il giocatore sbarcherà in granata a titolo definitivo. Al club turco 4,5 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita.