Torino con la grana Belotti, Juric: "Non riesce a correre. E non ci sono previsioni di rientro"

vedi letture

Torino a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, domani contro la Lazio nel posticipo di Serie A, ma in conferenza stampa a catalizzare l'attenzione di Ivan Juric sono le condizioni di alcuni singoli: "Pjaca ha un piccolo fastidio, oggi è andata abbastanza bene, domattina faremo un ulteriore test", ha detto il tecnico granata che poi si è soffermato su Andrea Belotti: "Non riesce a correre: non ci sono previsioni di rientro. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Ci aspettavamo che in questa settimana andasse bene, invece no. E così non posso dare date: la diagnosi è questa, speriamo che passi e che non avrà altri problemi. Speriamo che passi presto".

E' condizionato dal contratto?

"Assolutamente no, è un leone. Anzi, è un vantaggio per tutti il contratto in scadenza. Quando sei in questa situazione, non puoi essere più motivato di così: per me è un grande vantaggio, penso che lui sia consapevole ed è stra motivato. Ma anche molto preoccupato e dispiaciuto per non dare il suo contributo. Lo vedo bene, voglioso e che ha voglia di lottare"

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Juric.