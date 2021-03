Torino, in attesa del calendario aumenta la pressione

Il doppio successo del Cagliari in seguito al cambio della guardia sulla panchina rossoblu con l’avvento di Leonardo Semplici e con la contestuale impossibilità per il Torino nello scendere in campo ha modificato le dinamiche di classifica nella zona salvezza. Una situazione chiaramente figlia dell’emergenza Covid, ma che di fatto obbliga la squadra granata a riprendere la propria corsa verso una zona tranquilla della graduatoria senza ulteriore possibilità di errori.

In attesa che venga stilato il calendario dei recuperi, ed in previsione dei tempi che si preannunciano piuttosto prolungati nel dirimere la questione legata alla gara contro la Lazio, i granata mordono il freno e avranno da gestire anche una pressione sul risultato ancora maggiore rispetto a qualche settimana fa.