Torino, insidia Cagliari: Di Francesco all'ultima spiaggia

Un Cagliari quasi all’ultima spiaggia attende il Torino nell’anticipo del prossimo turno di campionato. Una gara che rischia di essere decisiva nella corsa salvezza di due compagini che erano partite in estate con ben altre aspirazioni, e che si trovano invece risucchiate in zone di classifica cui non sarebbero dovute appartenere per l’organico che hanno a disposizione. Se il Torino ha tratto giovamento dal cambio in panchina con l’avvento di Nicola, perlomeno in un trend di pareggi che ha fermato l’emorragia di sconfitte della fase antecedente, lo stesso non si può dire del Cagliari. Nonostante il recente rinnovo di contratto il rendimento degli uomini di Eusebio Di Francesco grida vendetta, e le voci legate ad un suo possibile avvicendamento con Montella protagonista sono tornate di stretta attualità. Novanta minuti di fuoco che potrebbero cambiare le sorti di una stagione, e di una panchina…