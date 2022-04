Torino, Pellegri si gioca il futuro: deve convincere Juric a investire sul suo riscatto

Pietro Pellegri dovrà sfruttare queste ultime partite che separano il Torino al termine del campionato per convincere Juric a puntare su di lui anche in futuro. Con Belotti verso l'addio, il riscatto a 4 milioni fissato col Monaco, può valere una chance importante per il giovane attaccante, che fino a questo momento non ha mostrato gran che ai tifosi granata. L'infortunio di Sanabria e la discontinuità di Zaza lo rendono l'unica vera alternativa a Belotti. Il riscatto è nelle sue mani, oltre ovviamente in quelle del tecnico croato. A riportarlo è Tuttosport.