Torino, sondaggi per Vecino e Diawara ma entrambi hanno detto no ai granata

vedi letture

Il Torino nelle ultime settimane ha provato a sondare il terreno per due potenziali esuberi di squadre di alta classifica come Vecino dell'Inter e Diawara della Roma. Il primo ha subito detto di no alla proposta granata, bloccando tutto sul nascere, come del resto ha fatto il secondo che, nonostante non giochi mai con i giallorossi di Fonseca, ha preferito rifiutare la destinazione e restare nella capitale. A riportarlo è Tuttosport.