Torino, Vagnati nega l'ipotesi di scambio per arrivare ad Orsolini

Tra le tante dinamiche di mercato ipotizzate per il Torino in questa fase embrionale della sessione in corso, ha tenuto banco nelle ultime ore l’ipotesi secondo la quale i granata avrebbero cercato di approfondire il loro interesse per Orsolini con una operazione in grado di coinvolgere anche i cartellini di Simone Zaza e Lyanco come possibili contropartite. Un’ipotesi di mercato che il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati ha però smentito ai microfoni di Sportitalia, negando la possibilità di strutturare l’operazione nella maniera sopra descritta.