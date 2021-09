Torino, Vagnati: "Screzi con Juric? Ottimo rapporto, narrazione diversa dalla realtà"

"Dal punto di vista mediatico, è venuto fuori una comunicazione diversa da ciò che è". In conferenza stampa, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, commenta gli screzi con Ivan Juric sul mercato: "Con il mister ho un ottimo rapporto, ci diciamo le cose come stanno e c'è un rapporto di condivisione, cercando di costruire qualcosa di importante. Adesso le cose o cambiano, o cambiano: non possiamo fare un'altra stagione come le ultime due. Lo sappiamo tutti, lo abbiamo dimostrato anche con questi sforzi sul mercato. Dobbiamo andare tutti dalla stessa parte, compresi giornalisti e tifosi. Abbiamo bisogno della nostra gente: ci può trascinare, abbiamo bisogno. E noi dobbiamo cambiare marcia"

