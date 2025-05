Torino, Vanoli su Casadei: "Calo fisiologico, ricordatevi com'era Ricci 3 anni fa"

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha difeso a spada tratta il giovane Cesare Cadasei, che dal suo arrivo a gennaio in granata ha avuto subito un ottimo impatto in Serie A, nonostante nelle ultime uscite non abbia brillato.

Queste le parole di Vanoli in merito, a difesa del fatto che si stia parlando di un giovane, dunque da proteggere: "E' un calo fisiologico" - ha fatto notare - ". Il mercato di gennaio è pericoloso, ma siamo stati fortunati a trovare giocatori di valori e bravi a farli crescere in condizione. L'esperienza di Biraghi ed Elmas non è la stessa di Casadei: hanno tre storie diverse, Elmas con esperienza e qualità sa gestire i momenti della gara e i ritmi, Biraghi sappiamo l'esperienza, Casadei è un giovane. Non dimentichiamoci il Ricci di tre anni fa... Ora si vuole che Casadei segni sempre, ma non dimentichiamoci che è un investimento anche per il futuro".

Sui tanti giovani lanciati da inizio stagione: "L'ho detto dall'inizio, è giusto che un allenatore della prima squadra segua i più giovani. La società ha fatto una bella cosa, di fare il ritiro estivo insieme, e i ragazzi si sono messi in mostra. E' uno step importante di organizzazione. Io valuto i giovani, li tengo pronti e loro devono essere pronti per la prima squadra in caso di necessità. Gabellini è interessante, anche l'Under 18 sta facendo bene. Devono essere furbi a intuire e a sentire per migliorare, restando con i piedi per terra. Oggi si godono il momento, ma la strada magari può anche essere in prestito come capitato a Buongiorno o in questa a Dellavalle che ha fatto bene a Modena. Chi ha esordito, non lo ha fatto per piacere ma perché ha qualcosa"