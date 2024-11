Live TMW Torino, Walukiewicz: "Non siamo felici. I fischi? Non fanno bene, lavoreremo di più"

17.47 - Al termine della sfida contro il Monza chiusa sull'1-1, si è presentato in conferenza stampa anche Sebastian Walukiewicz. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb:

Che partita è stata? Dove potevate fare meglio?

"I primi cinque minuti non ha funzionato qualcosa, poi abbiamo modificato qualcosa. Abbiamo creato situazioni, non tante ma comunque abbiamo creato. Non siamo felici del pareggio, così come i tifosi"

C'era il timore di prendere gol? La classifica vi sta condizionando?

"Questo momento non è facile, ma non cambia nulla. Dobbiamo crescere e lavorare, spero di fare ancora meglio"

Sul gol preso, come marcavate?

"Non l'ho rivisto, io ho saltato e non ho visto cosa c'era dietro"

E sull'occasione che ha avuto, ci ripenserà un po'?

"Si...Ho avuto l'occasione di segnare, non l'ho fatto: spero di farlo un'altra volta, ora non posso cambiare nulla e penso già alla prossima"

I tifosi vi hanno fischiato alla fine: come potete ricucire il rapporto?

"Per tutti i giocatori non è facile quando i tifosi fischiano. La squadra lo capisce, nelle ultime gare abbiamo fatto tante sconfitte: dobbiamo lavorare di più per noi e per i tifosi, cercando di vincere le prossime partite"

Vi dà fiducia questo pareggio? Ora c'è il Napoli...

"Il Napoli è forte, ma dobbiamo crescere e analizzare. Daremo tutto domenica prossima. Il coraggio c'è sempre, anche noi vogliamo vincere e non andiamo in campo con la testa bassa"

Oggi c'era Djuric, alla prossima c'è Lukaku: come pensate di affrontarlo?

"Hanno caratteristiche simili, Lukaku è più veloce e palleggia meglio con il pallone. Dobbiamo essere pronti, non sarà facile"

Ore 17.52 - Termina la conferenza stampa di Walukiewicz