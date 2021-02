Torregrossa per Ranieri: tutti gli affari della Sampdoria nel mercato invernale

Che gli attaccanti sarebbero stati protagonisti nel mercato invernale della Sampdoria, era chiaro sin dall’inizio. La sessione si è infatti aperta con la possibilità che Fabio Quagliarella salutasse i blucerchiati per approdare alla Juventus. Pur lusingato, il centravanti e capitano ha deciso di rimanere dove gli diceva il cuore e restare così alla corte di Claudio Ranieri. Il quale, comunque, di un rinforzo lì davanti ha beneficiato. Perché a Genova è arrivato dalla Serie B, e nello specifico dal Brescia, Ernesto Torregrossa, già a segno con la maglia della Doria. È stato questo il vero movimento di mercato della società di patron Ferrero, evidentemente soddisfatto dal rendimento della squadra in questa prima parte di stagione. Di passaggio Depaoli, rientrato a Genova per ripartire verso Benevento, mentre gli altri affari hanno riguardato prevalentemente cessioni verso la Serie C.

Le operazioni in entrata

Fabio Depaoli (C) (Atalanta) FP

Ernesto Torregrossa (A) (Brescia) DEF

Le operazioni in uscita

Felice D’Amico (A) (Pro Sesto) PRE

Ognjen Stijepovic (A) (Grosseto) PRE

Fabio Depaoli (C) (Benevento) PRE

Tommaso Farabegoli (D) (Feralpisalò) PRE