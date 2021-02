Tour de force Atalanta, dal 3 gennaio è scesa in campo già nove volte. Stasera c'è il Napoli

La trasferta dell'Atalanta a Napoli per l'andata delle semifinali di Coppa Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - arriva al culmine di un tour de force. L’Atalanta, con Juve e proprio Napoli, è la formazione italiana che ha giocato di più nel 2021. Dal 3 gennaio, la Dea è scesa in campo già nove volte. La gara del Maradona sarà la decima. Da Capodanno in poi, gli uomini di Gasperini hanno giocato due partite in ogni settimana. L’ultima con la Lazio, arrivata dopo la magnifica prestazione di San Siro con il Milan e l’impresa in dieci uomini sempre contro i biancocelesti in Coppa, ha evidenziato un po’ di comprensibile stanchezza nelle gambe e nella testa. Certo, c’erano anche gli assenti: almeno stasera Gasp riavrà Romero e Gosens, pedine fondamentali nella caccia alla finale. E oggi Napoli potrebbe consegnare a Gasp un nuovo verdetto: la Dea è finalmente pronta anche per un trofeo, dopo aver fatto faville in Italia e in Europa in questi anni?