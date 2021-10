Tra contropiede e possesso: la Juventus aspetta le sue armi brasiliane per avere più soluzioni

vedi letture

La Juventus cerca benzina dal Brasile. I nomi sono quelli di Arthur e di Kaio Jorge, spiega oggi Il Corriere della Sera: Non lo faranno magari nell'immediato, ma nel progetto futuro dei bianconeri sono e saranno due pedine importanti. Kaio Jorge ha giocato per qualche minuto nel derby, potrà tornare utile sin da subito magari nelle gare in contropiede. Per Arthur il discorso è diverso: dopo la prossima sosta è atteso a regime, il rientro del brasiliano ex Barcellona permetterà a Manuel Locatelli di spostarsi da mezzala mentre, nel frattempo, continuerà a esser lui l'architrave bianconera.