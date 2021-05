Tra poco Lazio-Genoa: torna la coppia Destro-Shomurodov, non si vedeva da marzo

Destro-Scamacca, Scamacca-Pandev, Pandev-Shomurodov e di nuovo Destro-Shomurodov: torna la coppia d'attacco composta dal rinato attaccante italiano e dalla scommessa estiva del ds Faggiano, che prelevò a sorpresa l'uzbeko dal Rostov. Una coppia che in casa rossoblù, dove evidentemente Ballardini non ha ancora trovato la giusta stabilità negli schemi offensivi, non si vedeva dalla gara esterna di Parma, peraltro vinta grazie alla doppietta di un subentrato come Gianluca Scamacca. Segno evidente che con 90' a disposizione e quattro punte in grado di intercambiarsi senza grossi problemi, il tecnico Ballardini ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche di tutti, garantendo anche freschezza costante all'attacco.