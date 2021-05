Trezeguet: "Juve, la gara col Milan andava gestita diversamente. I leader escano fuori"

vedi letture

David Trezeguet ha parlato al canale Twitch della Juventus dopo il pesante 0-3 di ieri contro il Milan di Pioli: "È stata una sconfitta pesante, il Milan ha meritato per quello che ha fatto, evidentemente la Juve non ha gestito la partita nel migliore dei modi. Era una partita che si sarebbe dovuta gestire in maniera diversa dentro il campo. E i leader devono uscire fuori e dare la giusta tranquillità. Ora ti trovi in un momento difficile, mancano nove punti e mercoledì ci sarà una partita complicata, ma non bisogna dimenticarsi che si dovrà vincere perché i punti sono pesanti. Tornando alla partita di ieri non si è riuscito a trovare le giuste soluzioni sia in attacco che in difesa. La squadra è stata in difficoltà, io però credo alle rivincite ed è meglio che arrivi subito e dopo spetterà ad Andrea Pirlo a trovare le giuste soluzioni. Non c’è tempo per riflettere, ora è tempo di vincere. Non è normale che, nel primo tempo della partita contro il Milan, Ronaldo e Morata abbiano fatto un tocco in 25 minuti. Può capitare, però sta capitando troppo spesso. Quello che vedo io da fuori è che tanti giocatori sono persi in campo senza l’idea di come sviluppare il gioco e la difesa. ognuno vuole sbloccare la situazione, ma in Italia non è semplice. Però ripeto io credo moltissimo in questo gruppo, hanno ancora tempo per trovare la giusta soluzione per arrivare in Champions".