Turbinio di emozioni per Asllani: dopo l'annuncio dell'Inter supera l'esame della patente

Un turbinio di emozioni oggi per Kristjan Asllani, che dopo aver firmato il suo contratto con l'Inter ed essere stato annunciato come un nuovo giocatore dei nerazzurri, oggi ha sostenuto anche l'esame della patente, che come riporta Sky ha brillantemente superato. Il centrocampista classe 2002, dunque, potrà presentarsi al ritrovo dei nerazzurri in macchina, senza bisogno di essere accompagnato.