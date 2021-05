Udinese, De Maio: "Rammaricati per il risultato. Vogliamo finire il più in alto possibile"

vedi letture

Interpellato dai microfoni di Udinese TV dopo il pareggio con il Bologna, il difensore bianconero Sebastien De Maio ha dichiarato: "Un bel primo tempo dove abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e siamo anche andati in vantaggio, nel secondo tempo poi il Bologna ha spinto di più perché aveva bisogno di pareggiare e purtroppo è capitato un rigore che non doveva capitare. Anche oggi siamo rammaricati per il risultato considerato come si era messa la partita. Noi abbiamo voglia di chiudere al meglio il campionato - ha proseguito l'ex Genoa - e sarà così anche per le prossime 3 partite per finire nella miglior posizione possibile. Purtroppo oggi non abbiamo raccolto la vittoria che volevamo ma ora dobbiamo andare a Napoli e speriamo di raccogliere qualcosa. Il gol sfiorato? Mi avrebbe fatto molto bene un gol, così come avrebbe fatto bene alla squadra visto che alla fine ci avrebbe fatto vincere. Oggi ho cercato di dare il massimo quando sono stato chiamato in causa e sarà così anche per le ultime partite se ce ne fosse la necessità".