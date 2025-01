Ufficiale Udinese, Ebosele richiamato dal prestito in attesa di trasferirsi al Basaksehir

Festy Ebosele dovrebbe presto approdare al Basaksehir, come anticipato da TMW. Intanto l'Udinese, club proprietario del suo cartellino, lo ha richiamato dal prestito al Watford. Questa è un'ulteriore conferma che la trattativa con la società turca è in chiusura: l'affare infatti dovrebbe definirsi nelle prossime ore. Di seguito il comunicato con cui i friulani hanno reso noto il suo ritorno, seppur momentaneo, in bianconero:

"Udinese Calcio comunica che Festy Ebosele rientra a Udine dal prestito al Watford".

In Championship finora Ebosele aveva collezionato 18 presenze per 752 minuti in campo, segnando un gol e fornendo un assist con la maglia del Watford, il club inglese di proprietà della famiglia Pozzo.