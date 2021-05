Udinese, Gotti: "Braaf ko un dispiacere. Llorente non è a disposizione per la Juventus"

vedi letture

Durante l'intervento a Udinese TV prima della gara contro la Juventus, il tecnico friulano Luca Gotti ha parlato anche dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa, non ultimo quello di Braaf, confermando l'assenza di Fernando Llorente contro i bianconeri: "Ho provato lo stesso dispiacere per l’infortunio di Braaf e per quello di Nestorovski. Quello che sta succedendo quest’anno supera i limiti della casistica, soprattutto per come avvengono gli infortuni. Sono tutti infortuni traumatici che avvengono dopo episodi normalissimi, facciamo fatica a spiegarci quello che sta succedendo. Inoltre, si concentrano molto nello stesso settore della squadra: Pussetto, Deulofeu e Llorente che non sarà a disposizione per la partita di domani".

CLICCA QUI per tutte le parole di Luca Gotti prima della Juventus