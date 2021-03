Udinese, il ds Marino: "Gotti? Se c'è l'interesse delle big, difficile trattenerlo"

Il direttore generale dell'Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Il Tribunale delle Romane'. È stata l'occasione per fare il punto sul mercato e sul futuro del tecnico Luca Gotti, cercato da diverse squadre. L'ex dirigente della Roma ha voluto prima di tutto parlare dei giallorossi: "Vedo bene la Roma, è una squadra ben organizzata, ha ottime individualità e gioca bene nel complesso. È l’unica squadra che ha tolto all’Udinese sei punti su sei".

Sul futuro della Roma: "Due o tre elementi su questa base di squadra possono essere sufficienti alla Roma per lottare per lo scudetto. Il club non deve sbagliare il sostituto di Dzeko: deve trovare un centravanti che segni venticinque gol, un vero bomber. Questo è il nodo principale. Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, dovrebbe rimanere e con un inserimento per reparto può lottare per lo scudetto".

Su Monchi: "Da decano dei diesse italiani mi aspettavo che ci insegnasse qualcosa di meglio. Invece poi nella bagarre che era quella Roma è naufragato e non ci ha lasciato qualcosa di memorabile".

Sulla grande intuizione Gotti: "Quando Tudor aveva bisogno di un secondo, di un tattico, avevo proposto Gotti perché sapevo che fosse una persona seria e competente. Abbiamo avuto il coraggio di puntare su di lui: lui era perplesso e noi invece sicuri. Lazio interessata? Con Gotti parliamo tutti i giorni, c’è un ottimo rapporto. Dobbiamo guardare agli obiettivi di quest’anno. Quando gli allenatori cominciano a finire nel mirino delle big è difficile poi riuscire a trattenerli".