Udinese, Pereyra: "Contento per Llorente, il gol gli darà fiducia. Io sono a disposizione"

Al termine della vittoria ottenuta contro il Sassuolo, il marcatore della seconda rete bianconera Roberto Pereyra ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Noi prepariamo le partite in questo modo, sappiamo qual è il nostro obiettivo ed ora è ben chiaro a tutti. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra dove tutti si sacrificano per i propri compagni e stasera sono arrivati i tre punti che ci meritavamo. Llorente? Sono contento per lui perché in settimana diceva di voler segnare e quindi mi fa piacere che ci sia riuscito, sicuramente gli darà più fiducia e sarà più facile per lui aiutare la squadra. Io mi sento bene sia da mezzala che da seconda punta, mi piacciono entrambi i ruoli e penso di aiutare la squadra. Alla fine è l'allenatore a decidere e io mi metto sempre a completa disposizione della squadra".