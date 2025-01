Udinese-Roma, i convocati di Ranieri: c'è Cristante, mentre va fuori Hermoso

E' stato reso noto l'elenco dei convocati di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, per il match contro l'Udinese in programma domani alle 15:00: Prima chiamata per i nuovi acquisti Rensch e Gollini, torna Cristante dopo il lungo infortunio. Presente anche Shomurodov nonostante le voci di mercato, mentre è assente Hermoso, che dovrebbe lasciare la Capitale per Leverkusen.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Abdulhamid.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.