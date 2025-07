Ufficiale Maresca, assist da Tiago Pinto: Petkovic dal Chelsea al Bournemouth per 25 milioni

Il Chelsea di Enzo Maresca inizia a sfoltire la rosa dopo la vittoria del Mondiale per Club. I Blues hanno infatti venduto il portiere Djordje Petrovic al Bournemouth per 25 milioni di sterline. Lunedì Petrovic si era già sottoposto alle visite mediche con il Bournemouth ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il nazionale serbo ha trascorso la scorsa stagione in prestito allo Strasburgo in Ligue 1. La squadra fa parte delle multi-proprietà del Chelsea. Petrovic è stato il numero 1 del Chelsea nella seconda metà della stagione 2023/24 sotto la guida di Mauricio Pochettino, ma ha perso il suo posto sotto la guida di Enzo Maresca.

Il comunicato del Bournemouth

Ecco di seguito il comunicato del Bournemouth: "L'AFC Bournemouth è lieto di confermare l'acquisto del portiere Djordje Petrovic dal Chelsea. Il serbo si unisce ai Cherries con un contratto quinquennale e si unirà immediatamente alla squadra, prima del tour pre-stagionale del club negli Stati Uniti.

Petrovic, che ha all'attivo 23 presenze in Premier League, ha disputato una stagione eccezionale in prestito allo Strasburgo, squadra della Ligue 1, nella stagione 2024/25. Il venticinquenne ha dato il suo contributo al settimo posto della squadra, assicurandosi un posto in UEFA Conference League, venendo nominato Giocatore della Stagione del club e ricevendo una nomination per il premio di Portiere della Stagione della Ligue 1.

Le parole di Tiago Pinto

Dopo aver firmato per il club, il Presidente delle Operazioni Calcistiche dell'AFC Bournemouth, Tiago Pinto, ha detto ai canali ufficiali del club: "Sono davvero lieto di portare Djordje al club. L'opportunità di ingaggiare un giocatore del suo calibro sul mercato era un'opportunità che dovevamo cogliere, soprattutto considerando quanto sia fondamentale il ruolo di portiere.

Cercavamo il talento giusto su cui investire in questo settore e Djordje ha qualità davvero impressionanti, oltre a una grande esperienza per essere ancora giovane. Siamo entusiasti che sia lui ad unirsi al nostro progetto e non vediamo l'ora di lavorare con lui".

Queste le parole di Petrovic: "Sono davvero felice di essere qui. Sono venuto al Bournemouth perché voglio crescere e voglio giocare ai massimi livelli. Insieme a questo club, con queste strutture, penso che possiamo raggiungere questo obiettivo. Voglio aiutare la squadra a ottenere risultati, a migliorare ogni giorno e a diventare un giocatore migliore".