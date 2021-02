ufficiale Fiorentina, saluta il centrocampista Beloko. È del Neuchatel Xamax

Nicky Beloko festeggia il suoi 21 anni con un nuovo capitolo della sua carriera: il centrocampista, nazionale giovanile elvetico, torna in patria. Cresciuto nelle giovanili del Sion, il centrocampista, nato in Camerun ma passaporto svizzero, è un nuovo giocatore del Neuchatel Xamax. Arriva poco prima della fine del mercato invernale, trasferimento in prestito fino all'estate con opzione d'acquisto. Per Beloko maglia numero 16.