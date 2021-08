ufficiale Genoa, per la difesa un rinforzo olimpico. Arriva il messicano Johan Vasquez

vedi letture

Si muove il mercato del Genoa, che attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato l'arrivo in rossoblù del messicano Johan Vasquez: "Un colpo di mercato per la difesa. Il Genoa si è assicurato i diritti alle prestazioni sportive di Johan Vásquez, medaglia di bronzo all’Olimpiade di Tokyo con il Messico Sub 23. Nella manifestazione olimpica ha disputato cinque partite realizzando una rete. Nato a Navojoa il 22 ottobre del 1998, già nel giro della Nazionale maggiore (2 presenze), ha in palmares la conquista con il Monterrey di una Champions League (Concacaf) nel 2019 e di una Liga MX, il massimo campionato messicano, in cui vanta una settantina di presenze. Dal 2020, è stato un baluardo dei Pumas Unam, ultima società di appartenenza da cui il Genoa lo ha prelevato".