ufficiale Genoa, rinforzo in difesa dall'Inter. L'annuncio: "Zinho Vanheusden è rossoblù"

Rinforzo in difesa per il Genoa. Il club rossoblù ha annunciato pochi minuti fa l'ingaggio di Zinho Vanheusden. Il giovane centrale belga, classe ’99, arriva in prestito secco dall’Inter.