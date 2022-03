ufficiale Genoa, Sebastian Arenz è il nuovo responsabile scouting. Arriva dal Milan

Il Genoa comunica che Sebastian Arenz è il nuovo responsabile scouting. Nato il 22 novembre 1984, Arenz vanta cinque stagioni nell’area scouting del gruppo Red Bull, tra Salisburgo, Bragantino e Lipsia. Dopo l’esperienza nel Valencia, dalla stagione 19/20 a oggi ha fatto parte dello staff del Milan.

Queste le parole del GM Spors: “Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi”.

Il primo commento di Sebastian Arenz: “Per me è una grande sfida e un piacere essere qui. Il Genoa è un club di grande tradizione. Faremo un ottimo lavoro”.