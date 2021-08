ufficiale Hellas Verona, Sane al Latina e Brandi alla Lucchese. Entrambi partono in prestito

L'Hellas Verona ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, la cessione in prestito di due giocatori che dunque scendono in Serie C. Ecco le due note:

- Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo - sino al 30 giugno 2022 - a Latina Calcio 1932, società che milita in Serie C, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adama Sane.

- Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo - sino al 30 giugno 2022 - a Lucchese 1905, società che milita in Serie C, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nunzio Brandi.