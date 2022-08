ufficiale Pablo Mari è un giocatore del Monza. Depositato il contratto del difensore

vedi letture

Nuovo acquisto ufficiale per il Monza. Dopo le visite mediche andate in scena nella giornata di ieri, è arrivato il deposito del contratto in Lega Calcio di Pablo Mari. Il club di Silvio Berlusconi ha definito a titolo temporaneo l'arrivo del giocatore dall'Arsenal.