ufficiale Torino, ceduto in prestito il giovane Akhalaia allo Swift Hesper in Lussemburgo

Esperienza in Lussemburgo per il giovane attaccante classe 2002 del Torino Lado Akhalaia. Come annunciato dallo Swift Hesper sul proprio sito ufficiale, il calciatore si è infatti trasferito in prestito fino al termine della stagione al club che lotta per il titolo nazionale, con l'operazione condotta dal suo agente Giulio Dini.