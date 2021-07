ufficiale Udinese, Silvestri sarà il sostituto di Musso. Arriva a titolo definitivo dall'Hellas

vedi letture

Adesso è ufficiale: Marco Silvestri è un giocatore dell'Udinese. Questo il comunicato dell'Hellas Verona che ha annunciato la cessione a titolo definitivo: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Silvestri.

Arrivato a Verona nella stagione 2017/18, il portiere classe 1991 ha conquistato un posto da titolare a partire dalla Serie B 2018/19, arrivando a vestire complessivamente per 115 volte la maglia del Verona. Durante questo percorso, ricco di soddisfazioni sportive, il Club gialloblù ha accompagnato la crescita di Marco fino al raggiungimento della prima convocazione con la Nazionale Italiana del CT Roberto Mancini, arrivata a ottobre 2020.

Tra i risultati più significativi conseguiti con l'Hellas, oltre alla promozione in Serie A del 2019 e la doppia salvezza del 2020 e del 2021, anche i 24 'clean sheet', 16 dei quali nella massima serie.

Hellas Verona FC ringrazia Marco Silvestri per il contributo fornito nella sua lunga militanza in maglia gialloblù e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".