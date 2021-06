Un gol subito in 12 gare? Toloi: "Stiamo andando bene, ma tutta la squadra aiuta i difensori"

Il difensore della nazionale italiana Rafael Toloi ha parlato in conferenza stampa dell'ottimo rendimento della fase difensiva azzurra, un gol subito in 12 gare: "Penso che la squadra sta bene e questo fa la differenza per tutti. Il fatto di aver preso solo un gol in 12 partite significa che stiamo andando bene. Sappiamo tutti la qualità dei nostri difensori. Tutta la squadra ci aiuta, difende insieme e quando gioca lo fa insieme. Questo gruppo è molto unito, sono ragazzi bravissimi. Quando sono arrivato mi sono trovato bene nel gruppo, è un gruppo molto forte che ha tutto per ottenere grandi risultati".

