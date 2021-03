"Un obbligo provare ad arrivare nelle prime 7". Rivedi De Zerbi in conferenza stampa

Sassuolo pronto a tornare nuovamente in campo. Domani ci sarà il recupero della 24esima giornata in casa del Torino e Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha parlato a SassuoloChannel presentando così la sfida: "Sarà una gara difficile. Andremo lì per cercare di vincere, ci servono punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale perché eravamo nelle prime 7. Questo è un argomento che tiriamo fuori tutte le volte ed è difficile scalzare una di queste 7 ma provarci veramente deve essere un obbligo, provarci credendo anche perché il campo dice che qualche punto in più l'avremmo meritato, l'avremmo potuto fare e l'anno scorso nelle ultime 13 abbiamo aumentato i giri e non vedo perché non si possa fare quest'anno".

