Un occhio alla classifica e uno al futuro, sarà una primavera importante per l'Udinese

È stata una pausa tranquilla quella in casa Udinese, mister Luca Gotti ha potuto pensare senza problemi al recupero dei pezzi persi per infortunio e al miglioramento dei limiti mostrati in queste ultime sfide. La banda bianconera ha potuto lavorare in vista delle ultime 10 partite, che dovranno portare le zebrette possibilmente nella colonna di sinistra della classifica, con praticamente tutto il gruppo a disposizione. Sono infatti stati i convocati i soli Stryger Larsen e Nestorovski, con il macedone rientrato in anticipo dopo un'esultanza troppo scomposta in seguito al suo gol al Liechtenstein. Mentre continuano gli allenamenti al Bruseschi, si pensa anche al futuro, perché le questioni sul tavolo sono tante e diversificate, con la società ferma nella volontà di fare un ulteriore step di crescita.

Proprio pensando al tecnico, i Pozzo hanno espresso la volontà di portare avanti un progetto a medio lungo termine con Gotti allenatore. Ora la palla passa al tecnico, la trattativa per il rinnovo resta ancora un po’ intricata, ma pare che alcuni passi in avanti siano stati fatti, in modo da poter tenere al suo posto il nativo di Adria, che così bene sta facendo dopo un ciclo di allenatori che sembrava interminabile. In ottica futura una sua permanenza in Friuli sarebbe importante, perché l'ex Chelsea ha fatto crescere diversi elementi della rosa in modo importante.

Per quanto riguarda i giocatori poi, senza calcio giocato le voci di mercato hanno ripreso vigore. Musso piace molto a qualunque big sia a caccia di un portiere. Il suo valore di mercato però è molto importante, parliamo infatti di circa 25 milioni di euro, un prezzo che, vista la pandemia in corso, è proibitivo per tante. La Roma e l’Inter ci proveranno sicuramente e, per quanto le contropartite proposte dai giallorossi piacciano ai bianconeri (parliamo di Diawara e Carles Perez), sembra molto difficile che queste possano trovare un accordo con un'Udinese che inevitabilmente non può avere le stesse ambizioni dei capitolini. Anche la Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione, anche se sembra interessare di più Donnarumma, ma, se Gigio dovesse saltare, l’ex Racing Avellaneda sarebbe un’opzione interessante.

Il secondo gioiello in vista è ovviamente Rodrigo De Paul, l’uomo simbolo dell’Udinese e che ha messo la firma su buona parte dei 33 punti che significano quasi salvezza (decisamente anticipata) per i friulani. Valore che viaggia ormai sulla quarantina abbondante di milioni, in pochi possono arrivarci e infatti di nomi di club interessati a lui se ne stanno facendo pochi. Attualmente il Liverpool sembra veramente l’unica pista che può prendere concretezza. Rumors ce ne sono stati anche su Deulofeu, che dalla Spagna pare piaccia al Villareal. L’ex Barcellona però sembra essere uno dei pilastri per il step in avanti sopracitato, visto anche il contratto fino al 2024 firmato solo poco tempo fa. La società sembra avere le idee chiare, adesso vedremo come proseguirà un progetto che dovrà riportare le zebrette nei prossimi anni in posizioni più consone di classifica, intanto testa al raggiungimento della metà sinistra della classifica in questa stagione.