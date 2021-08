Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro con Dzeko. Di Francesco col falso 9

Tutto pronto al Bentegodi per la sfida delle 20.45 fra Hellas Verona e Inter. Il tecnico scaligero Eusebio Di Francesco sorprende lasciando fuori sia Kalinic che Simeone, puntando tutto su un attacco leggero formato da Barak, Cancellieri e Zaccagni.

In casa Inter Simone Inzaghi non sorprende e si affida al rientrante Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko.

Queste le formazioni ufficiali di Verona-Inter:

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Günter, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Cancellieri, Zaccagni

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Casale, Bessa, Dawidowicz, Frabotta, Sutalo, Ragusa, Tameze, Simeone

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D'Ambrosio, Satriano