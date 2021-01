Via al mercato, cosa serve al Genoa? Un centravanti se Scamacca va, Vavro in arrivo

C'è il rischio dell'ennesimo ribaltone in casa Genoa. I rossoblù devono fare i conti con il possibile addio di Gianluca Scamacca, a quel punto servirebbe un centravanti che possa anche fare il titolare. Difficile Sam Lammers, da capire se Christian Kouamé può essere una scelta per un possibile rientro dopo un anno non straordinario alla Fiorentina. Molto vicino il difensore centrale della Lazio, Denis Vavro, ovviamente è da comprendere l'eventuale addio di Pellegrini. Da valutare infine la situazione di Rovella, a un passo dalla Juventus e che potrebbe portare in dono il cartellino di Manolo Portanova.