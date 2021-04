VIDEO - Ajax-Roma 1-2, i giallorossi soffrono ma la ribaltano. Gol e highlights della sfida

Una Roma coraggiosa soffre, va sotto e rischia di affondare definitivamente. E quando sembra davvero finita risale la china e ribalta clamorosamente la partita: 2-1 sul campo dell'Ajax, un parziale importantissimo che dà morale e un vantaggio non da poco per la partita di ritorno: per i giallorossi in gol Pellegrini e Ibanez, quest'ultimo con una prodezza da vedere e rivedere. Di seguito gli highlights della sfida giocata ad Amsterdam: