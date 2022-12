Vieira sfida il Napoli col Crystal Palace: "Ha forza e qualità, può davvero vincere lo scudetto"

Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, alla vigilia dell'amichevole contro il Napoli ad Antalya è intervenuto in conferenza stampa: "Non voglio portare sfortuna, ma credo che il Napoli sia la squadra che gioca il calcio di maggiore qualità. Devo essere onesto, gioca davvero bene, ha forza e qualità. E uno dei migliori allenatori, Spalletti, per cui può davvero vincere lo scudetto", le parole riportate da tuttonapoli.net.