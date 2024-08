Ufficiale Walid Cheddira va all'Espanyol in prestito secco. Il comunicato del Napoli

"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Walid Cheddira all'Espanyol di Barcellona in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2025". Questo il comunicato con cui il club partenopeo ufficializza il trasferimento della punta classe '98 al club spagnolo.

Cheddira, dopo aver assistito dalla panchina a Napoli-Bologna 3-0, nella giornata di ieri è sbarcato a Barcellona per sostenere le visite mediche con l'Espanyol. I due club - conferma la nota ufficiale del Napoli - hanno definito l'operazione con la formula del prestito secco (qui l'immagine di CHeddira al momento della firma).

Il punto su Lukaku

L'attesa è quasi finita. Nella mattinata di oggi sono andati in scena nuovi contatti fra i dirigenti e gli avvocati del Napoli e l'entourage di Romelu Lukaku, con l'obiettivo di trovare la quadra ultima e definitiva per quanto riguarda i diritti d'immagine dell'attaccante che ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna aveva definito l'operazione col Chelsea, club proprietario del cartellino del belga, arrivando ad un accordo per un acquisto a titolo definitivo da 30 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere un 30% sulla futura rivendita del centravanti. Da lì è partita la trattativa vera e propria con l'entourage di Big Rom che, nonostante avesse già dato il proprio ok a stipendio e durata contrattuale doveva ancora sistemare le questioni sui diritti d'immagine. L'idea del Napoli è quella di trovare la quadra definitiva già in queste ore, in modo da far arrivare il giocatore in Italia, magari già questa sera, e fargli svolgere le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di domani. Ore calde dunque, con la trattativa che è ad un passo dalla sua completa definizione e con le ufficialità del caso attese a strettissimo giro di posta.