Zajc: "Appena mi ha chiamato il Genoa ho pensato subito potesse essere la scelta giusta"

vedi letture

Nel corso dell'intervista per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Genoa Miha Zajc si è soffermato sul suo ruolo in mezzo al campo: "Ho sempre giocato in questa posizione, sin da quando ero giovanissimo: trequartista o mezzala, dipendeva dagli allenatori. Battute a parte, a me piace provare a servire l’ultimo passaggio, ma fondamentalmente mi piace molto essere nel vivo del gioco. Anche in futuro farò il massimo per riuscirci. Mi riesce molto naturale. Conoscevo la piazza rossoblù e lo stadio di Marassi, quando mi hanno chiamato ho pensato subito che potesse essere la scelta giusta. Volevo tornare nel campionato italiano e sono orgoglioso di essere qui. Ho addosso il senso di appartenenza che ti trasmette una maglia così importante".